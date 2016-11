Veterinária indica o cão ideal de acordo com a sua personalidade

13/11/2016 às 14:08h Enviado por: Rennan Rebello

Segundo a veterinária, o Shit Zu é o ideal para apartamentos Foto: Luiz Nicolella

Raças de cães que apresentam determinado tipo de comportamento podem combinar melhor com a personalidade ou estilo de vida do dono. Há quem não goste de agito e barulheira e há aqueles que preferem bastante energia e contam com a parceria do cão para “guardar” a casa. Afinal, dá para saber qual cachorro será seu companheiro ideal?



Segundo a médica veterinária Rafaela Oliveira Barcelos, da Veterinária e Petshop Planeta Animal, esse “casamento” entre cão e dono depende muito mais da personalidade da raça do que do porte ou da aparência. “O labrador, por exemplo, é de raça tamanho média para grande, mas é super dócil, então excelente para casas que têm crianças. Apesar de agitado, é companheiro e se dá muito bem com elas, assim como o boxer. Há muitos casos de famílias com crianças que adquiriram essas raças”, explica.

Para quem mora em apartamento, não é uma regra, mas o mais indicado é um animal de pequeno porte. “Uma raça em evidência é a Shit Zu. Não é de latir muito e se a pele estiver saudável praticamente não tem queda de pêlo. Outros exemplos bem dóceis são o Yorkshire e o Poodle”, acrescenta.

Mas como dizem, tamanho não é documento. De acordo com Rafaela, o Pinscher, por exemplo, apesar de pequeno tem tendência a ser agressivo e late bastante. “Costumo dizer que é mais difícil conter um Pinscher do que um Pitbull pois, por ser pequeno, existe dificuldade maior para segurar, pode machucar, tem que ter cuidado. Para quem tem crianças, não indicaria tanto”, esclarece a médica. Ativo, apaixonado por correr e brincar, o Basset Dashshund também tem personalidade forte, que pode ser revertida facilmente com educação eficiente, segundo Rafaela. “Depende muito do perfil do proprietário. Quando é muito agitado, a gente nota logo que o cão também acaba sendo agitado”, conta.

Perfil financeiro: atenção aos mitos

Para quem pensa que existem algumas raças que despendem menos gastos, atenção: é mito. Afinal, de raça ou SRD (sem raça definida), sendo pequeno ou grande, todo cão precisa de cuidados se você quiser mantê-lo saudável e evitar problemas dentro de casa.

Avaliação clínica, vermifugação a cada quatro meses, vacinas com reforço semestral ou anual, higiene - banho, tosa e higiene bucal, com retirada de tártaro em intervalo semestral - e ração de qualidade estão entre os gastos básicos. Isso, sem contar os mimos, petiscos e as prováveis despesas com tratamentos médicos ao longo da vida. “Existem alguns cães que exisgem mais cuidados, claro, devido à estrutura física e predisposição genética. É o caso do Shar Pei, que tem excesso de pele, e por isso muitas dobras. Eles têm tendência a desenvolver dermatite, então a atenção deve ser redobrada com os banhos”, completa Rafaela.