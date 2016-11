Viagem através da música

13/11/2016 às 11:43h Enviado por: Rennan Rebello

Marcelo fez um concerto no centro de Alcântara, para chamar a atenção para a campanha virtual de arrecadação de recursos para a viagem Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

A música tem o poder de direcionar a realização de sonhos. Principalmente para aqueles que buscam o aprimoramento da profissão. Para o clarinetista Marcelo Vieira, 27 anos, a música surgiu como forma de mudar a sua história.

Morador do Jardim Miriambi, em São Gonçalo, ele conheceu o clarinete num projeto social da Igreja Assembléia de Deus do seu bairro, se aprimorou nos estudos e aos 18 anos foi convidado para tocar na Orquestra Sinfônica Municipal de São Gonçalo. Formado pela UniRio, com Bacharelado em clarinete, ele sonha em alçar novos vôos, dessa vez, no exterior. Ganhador de um concurso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele conquistou a oportunidade de participar de um intercâmbio para a University of Georgia, nos EUA. Mas, a viagem marcada para o início de janeiro, esbarra na falta de recursos.

Para custear alimentação, passagem e hospedagem, o músico precisa conseguir R$12 mil e, para isso, criou uma campanha de financiamento coletivo (kickante) para arrecadar fundos até dezembro.

“É uma oportunidade incrível de agregar conhecimento e me aprimorar. Quero fazer mestrado nessa área. Essa viagem vai representar um salto para minha carreira. É uma oportunidade única”, disse Marcelo.

Filho de uma cobradora de ônibus aposentada, Marcelo sempre esbarrou em muitas dificuldades, mas nunca desistiu dos seus sonhos. Aos 14 anos, ao ingressar no projeto social, pensava ser saxofonista, mas foi pela clarineta que ele se apaixonou.

Hoje formado, ele integra, além da Orquestra Sinfônica de São Gonçalo, o trio Clarioca, que se apresenta por todo o país. Em 2015, o trio foi convidado a tocar no Clarinet Fest - que aconteceu na Espanha.

Campanha - A campanha “o sonho de estudar música” foi uma iniciativa de Marcelo para realizar o sonho de aprimorar seus conhecimentos. Até agora, ele só arrecadou 10% do valor necessário para a viagem, mas a campanha fica no ar até dezembro. É possível contribuir com R$ 20. Cada contribuição gerará uma recompensa que vai de um email de agradecimento até um concerto de 50 minutos. Para ajudá-lo basta acessar: https://www.kickante. com.br/checkout/3802938 Projeto social - O ditado popular “O bom filho a casa torna”, descreve a relação de Marcelo com o projeto social que o ingressou na música. Após formado, retornou ao projeto onde transmite a outros jovens tudo que aprendeu. Mas a gratidão do músico vai ainda além. Ele sonha em um dia criar um projeto social para ajudar muitas outras crianças, que como ele, só precisam de um oportunidade para buscar seus sonhos. Alcântara - Acompanhado da reportagem de O SÃO GONÇALO, Marcelo mostrou um pouco de seu talento, no calçadão da Rua Yolanda Saad Abuzaid. O sucesso foi tanto que ele recebeu até um gratificação por sua apresentação. As estudantes Milena Stamm, Amara Diniz e Rebeca Lazara aproveitam o intervalo de suas aulas para ouvir a música de Marcelo e deram uma pequena contribuição para a viagem.