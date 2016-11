‘Corrida’ para o feriadão dá nó no trânsito em São Gonçalo

13/11/2016 às 08:43h Enviado por: Rennan Rebello

Em Alcântara, motoristas chegaram a desligar seus veículos Foto: Leonardo Ferraz

Quem deixou para viajar ontem para aproveitar o feriadão do Dia da Proclamação da República, na próxima terça-feira, enfrentou trânsito intenso durante todo o dia nas principais rodovias de acesso à Região dos Lagos e Região Serrada. O engarrafamento, que chegou a mais de 20km em alguns pontos, teve reflexos no Centro de São Gonçalo e Alcântara.



Na Rodovia RJ-104, motoristas levavam mais de duas horas no trecho entre a Alameda São Boaventura e Jardim Catarina. Já na BR-101, o excesso de veículos provocou congestionamento durante toda a tarde do Gradim até Manilha, sentido Região dos Lagos e Espírito Santo.

O trânsito também ficou lento na Avenida Maricá, principalmente na altura do Hipermercado Guanabara. Na Rua Alfredo Backer houve congestionamento nas duas pistas, com trânsito mais intenso a partir do Mutondo. Por conta disso, muitas pessoas com destino a Alcântara resolveram saltar do ônibus antes da parada desejada e percorrer longos trechos a pé.

Segundo a Autopista Fluminense, a expectativa é de que pelo menos 484 mil veículos passem pela BR-101 até o feriado. Já a Ecoponte calcula que aproximadamente 745 mil veículos cruzem a Ponte Rio-Niterói, nos dois sentidos até terça-feira.

Devido ao aumento do tráfego e aos recentes arrastões na BR-101, a Polícia Rodoviária Federal intensificou o policiamento nos principais trechos e realizará operações simultâneas para coibir infrações de trânsito em diversos pontos das rodovias federais. Nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária também reforça o policiamento até a madrugada do dia 16.