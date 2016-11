Principal rua de Alcântara vira um ‘mar de esgoto’

12/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Bruno disse que mau cheiro afastou clientes de sua banca Foto: Alex Ramos

A Rua Doutor Alfredo Backer, via principal de Alcântara, virou um “mar de esgoto”, na manhã de ontem, por conta de entupimentos na rede coletora. Ontem, a água contaminada estava jorrando sem parar.



De acordo com o jornaleiro Bruno Beloni, de 31 anos, o vazamento começou ainda durante a madrugada.

“Aqui é comum esse tipo de vazamento. A Cedae vem e faz trabalhos paliativos. Acreditamos que a rede não suporte mais o número de imóveis existentes no bairro. É necessário obras de saneamento para evitar que isso ocorra novamente”, disse.

Bruno contou que as vendas em sua banca cai consideravelmente quando isso acontece. “Carros e ônibus que passam por aqui acabam jogando essa água suja nas pessoas que acessam esse lado da calçada. Para evitar que isso aconteça, elas passam do outro lado da via. Então, meu prejuízo é certo”, reclamou.

Até o fechamento desta edição, a Cedae não respondeu se vai solucionar o problema do vazamento de esgoto na principal via de Alcântara.