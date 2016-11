Fechamento de aterro ainda provoca reflexos na coleta em São Gonçalo

12/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Na Avenida Maricá, no Jardim Alcântara, moradores reclamam do acúmulo de lixo nas calçadas Foto: Alex Ramos

Pouco mais de um mês após a prefeitura de São Gonçalo multar a Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A em R$ 170 mil por ter interrompido as atividades no Aterro Sanitário em períodos noturnos, o município ainda sofre com reflexos do atraso nos serviços de coletas.

Na manhã de ontem, OSG percorreu diversas ruas de São Gonçalo e encontrou acúmulo de lixo em bairros como Mutuá, Jardim Alcântara e Laranjal. Apesar dos problemas com o aterro sanitário já ter sido solucionado, muitos moradores se queixam da irregularidade na coleta.

“O coleta deveria ser feita às segundas, quartas e sextas-feiras, mas isso não ocorre. O resultado disso é esse acúmulo de detritos na Rua Inácio Cristóvão. Tem gente que vem de longe jogar lixo no muro do Colégio Ismael Branco. Esse lugar é um foco de dengue”, disse o comerciário Francisco Carlos Oliveira, de 40 anos, morador do Mutuá.

Na Avenida Maricá, em Jardim Alcântara, o descarte irregular de resíduos sólidos também é notado por quem passa na via. “A coleta aqui era feita todos os dias. Não sabemos a razão desse problema agora”, comentou o motorista João Cesário Silva, 42.

Outro ponto crítico é a Rua Adélia de Lima, no Laranjal. No local é possível encontrar móveis, televisores, objetos plásticos e muitos pneus.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a secretaria de Infraestrutura está trabalhando, junto com a empresa Marquise, responsável pela coleta do lixo, para limpar a cidade. O acúmulo de detritos, de acordo com a administração municipal, ainda é devido ao fechamento do Aterro do Anaia, cuja empresa foi notificada e multada, mas já está funcionando normalmente.