Servidores fazem nova manifestação na Alerj

11/11/2016 às 09:30h Enviado por: Marcela Freitas

A última manifestação aconteceu na última terça-feira, 8. Foto: Divulgação/Sindpol RJ





Para tentar “frear” as medidas anunciadas pelo estado para enfrentar a crise, o chamado de “pacote de maldades”, o do Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sindpol), realizará na tarde de hoje, um novo ato, com concentração na Candelária, seguido de caminhada até a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).





Outras categorias também estão sendo convocadas pelas lideranças dos Bombeiros, Polícia Militar, Agentes Penitenciários e Agentes do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase).









O ato tem como consequência o bloqueio das contas do Estado pela União, que mudou a data de pagamento do funcionalismo público para 10º dia útil, como previsto pelo decreto. No entanto, o SINPOL tem Mandado de Segurança Preventivo Coletivo que obriga o governo cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou pagar os vencimentos até o 3º dia útil de cada mês.









O encontro será às 16h e os policiais civis deverão participar do protesto vestidos de preto, portando carteira funcional e distintivo.









Recordando- Na última terça-feira, cerca de 200 servidores ocuparam a Alerj e algumas salas acabaram depredadas. Os manifestantes entraram no prédio sem resistência dos policiais que faziam a guarda do local.