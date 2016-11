Associação do Jardim Catarina faz campanha para crianças carentes

11/11/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Joel leva cerca de 240 crianças para participar de um dia feliz Foto: Alex Ramos

A Associação de Pró-Melhoramento Nova Visão do Jardim Catarina, em São Gonçalo, está com inscrições abertas para o projeto “Natal Azul”, que tem como objetivo levar alegria e diversão para crianças em uma festa repleta de atrações.



A ação, que acontecerá no dia 10 de dezembro, tem como parceiro o ortodontista Dr. Veit, que é idealizador da ação. A ideia do “Natal Azul” é levar alegria e informação às crianças carentes. De acordo com o presidente da associação, Joel da Silva Oliveira, de 50 anos, todos os anos, cerca de 240 crianças são convidadas a participar da festa de Natal.

“Participamos do projeto há 16 anos, desde que começou. O único objetivo é fazer o bem. Todos os anos, alugamos ônibus para levar as crianças até a ‘Casa de Tras Os Montes e Alto Douro’, na Tijuca. Lá, elas participam de um dia mágico com brincadeiras, palestras e distribuição de presentes”, contou.

Associação - No próximo ano, a Associação Pró-Melhoramento Nova Visão ganhará nova sede. Hoje, ela funciona provisoriamente, na Rua dos Aymorés, lote 44, quadra 83, onde vive Joel. Segundo ele, o projeto social sem fins lucrativos foi criado para ajudar pessoas com deficiência que tinham dificuldades de encontrar atendimento médico, dentário e apoio jurídico. “Tenho uma filha com necessidades especiais e sei como é árduo conseguir tratamentos. Através de parceiros, ajudo as pessoas com orientação e encaminhamentos”, afirmou. Para se inscrever na campanha Natal Azul, basta entrar em contato com o número 99065-0880. (Marcela Freitas)