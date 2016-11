Atenção ao Aedes aegypti

11/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Agentes de saúde já estão nas ruas orientando população para o combate ao mosquito transmissor Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

O verão ainda nem chegou, mas as altas temperaturas combinadas com pancadas de chuva formam um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti – transmissor de doenças como dengue, Zika e chikungunya. Faltando pouco mais de um mês para a estação mais quente do ano, as autoridades de saúde já preparam ações de orientação e prevenção para combater o vetor.



Em São Gonçalo, somente neste ano, foram notificados 9.379 casos de dengue, 185 de Zika e 299 chikungunya. Os bairros com maior incidência de doenças causadas pelo mosquito são Zé Garoto, Tribobó, Lindo Parque, Engenho Pequeno e Brasilândia. Para vencer a “guerra” contra o Aedes, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo realiza, no próximo dia 25, o Dia D de Combate ao Aedes, às 9h, nas praças do Gradim, Rodo e Pátio Alcântara. Além disso, os agentes de endemias continuam realizando o trabalho de visitas domiciliares e fumacê nos bairros. A meta é conscientizar a população sobre a importância de acabar com os possíveis criadouros do mosquito nas residências.

“A temperatura alta e a incidência de chuva são fatores que aumentam o número de casos da doença. É importante que as pessoas tenham um olhar clínico para que mantenham limpos possíveis criadouros do mosquito em qualquer lugar”, explica o secretário de Saúde, Dimas Gadelha.

Combate – A luta contra o mosquito é dever de todos. Para que o combate seja efetivo, é necessário que a população faça sua parte, evitando água parada e descartes de materiais no ambiente que possam acumular água. Na manhã de ontem, O SÃO GONÇALO flagrou vários pneus descartados de forma irregular no Raul Veiga.

O aposentado Joel Carlos da Costa, 65, aumentou os cuidados em seu imóvel após contrair dengue. “Eu já era cauteloso e aumentei a vigilância após ser picado por esse mosquito. Como tenho plantações em meu quintal, dobro ainda mais a atenção. Só quem já teve essa doença, sabe como é ruim. Mas o cuidado precisa ser de todos. Não adianta eu limpar meu terreno se o vizinho não faz o mesmo”, afirmou.