União bloqueia mais R$ 140 milhões das contas do governo do Rio

10/11/2016 às 17:00h Enviado por: Kimberly Mello

A União bloqueou hoje (10) mais R$ 140 milhões das contas do Tesouro Estadual do Rio de Janeiro. Ao todo, nesta semana, já foram bloqueados R$ 310 milhões das contas estaduais, segundo informou a Secretaria Estadual de Fazenda.





Dos R$ 140 milhões bloqueados hoje, R$ 81 milhões são referentes à repatriação de recursos do exterior e R$ 59 milhões são do repasse do Fundo de Participação dos Estados. As verbas foram bloqueadas devido a dívidas do estado do Rio com a União.





De acordo com a secretaria, a medida afeta a gestão dos recursos do estado e compromete o pagamento de outubro dos servidores estaduais. A equipe econômica do estado está fazendo uma avaliação sobre o impacto desse novo bloqueio no caixa.