Pestalozzi faz campanha para arrecadar presentes

10/11/2016 às 15:35h Enviado por: Sergio Soares

A festa acontece todo fim de ano Foto: Divulgação

A Associação Pestalozzi de Niterói iniciou a sua campanha de arrecadação de presentes para o natal das cerca de 600 crianças e adolescentes que estudam ou fazem tratamento na tradicional instituição filantrópica localizada em Pendotiba. A festa de fim de ano, com a chegada do Papai Noel oficial de Niterói, interpretado pelo artista Sohail Saud acontece no dia 15 de dezembro, a partir das 10 horas no ginásio de esportes. Mais uma vez, todos os presentes arrecadados para o natal das crianças da Pestalozzi estão sendo doados por voluntários e simpatizantes à causa.