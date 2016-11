Bonde terá tarifa turística em dezembro

10/11/2016 às 15:04h Enviado por: Sergio Soares

Foi publicado, no Diário Oficial de hoje, o decreto que estabelece a tarifa turística no valor de R$ 20 para os Bondes de Santa Teresa, a partir do dia 15 de dezembro. Os moradores do bairro, previamente cadastrados, terão gratuidade no acesso ao transporte. A medida visa gerar recursos necessários para a operação e manutenção do sistema.





O cadastramento será feito a partir do próximo dia 21, das 8h às 16h, na Estação Carioca dos Bondes (Rua Lélio Gama, s/nº, Centro). Os moradores terão que apresentar comprovante de residência, identidade e CPF (original e cópia) e uma foto 3x4. Os dependentes que não possuem os documentos necessários poderão apresentar a certidão de nascimento.