12 vezes em que o seriado 'Os Simpsons' previu o futuro

10/11/2016 às 16:00h Enviado por: Kimberly Mello

A partir de hoje, queremos todo mundo assistindo ao seriado "Os Simpsons". E com muita atenção, sem parar para ir ao banheiro ou tomar um goró. Isso porque a série animada já previu (mesmo que sem querer) pelo menos 12 fatos do "mundo real" que vieram a acontecer após a exibição dos episódios.





O assunto veio à tona após a série previr que Donald Trump seria presidente dos EUA em um episódio exibido ainda em 2000, chamado "Bart To The Future". Nele, Lisa Simpson assume a presidência no lugar de Trump. Em uma das cenas, ela afirma que "herdou uma grande dívida" e que "o país estava quebrado".





A cena que mostra Donald Trump descendo as escadas de um shopping na busca por votos é de 2015. Ela foi rodada pouco tempo após o magnata declarar-se candidato.





Vírus Ebola

Em um episódio chamado "Lisa's Sax", que foi ao ar em 1997, Lisa e Bart Simpson aprendem sobre um novo vírus que causa desespero ao redor do mundo: o ebola. Em uma das cenas, Marge Simpson aparece segurando um livro chamado "O Curioso George e o Vírus Ebola".





Atentado do 11/09

Esse é para dar mesmo mesmo! Os caras acertaram até a data de um dos maiores atentados do mundo. Em um episódio chamado "Nova York contra Homer Simpson", Lisa Simpson segura uma revista onde aparece o número 9 ao lado das torres gêmeas, formando um desenho parecido com "911".





"Wrecking Ball", da Miley Cyrus

Até no meio musical, os Simpsons se meteram. Em um episódio de 1994, Homer Simpson aparece balançando em uma bola de demolição (wrecking ball, em português) assim como a cantora Miley Cyrus fez no clipe da música. Só faltou aparecer peladão.





O jogo "FarmVille"

Lembra daquele joguinho do Facebook, em que se monta uma fazenda e depois você precisa cuidar de todos os animaizinhos do lugar? Podemos dizer que foram os Simpson que inventaram esse jogo. Em 1998, a animação lançou um episódio em que as crianças jogavam um video game baseado na vida em uma fazenda. Nessa época, Mark Zuckerberg (criador do Facebook) tinha apenas 14 anos. Será que ele estava assistindo "The Simpsons"?





Comidas transgênicas

Dezessete anos atrás, em 1999, os Simpson previram uma das maiores revoluções no mundo da agricultura: as comidas geneticamente modificadas. A partir de 2013, a técnica passou a ser utilizada na produção de alimentos ao redor do mundo.





Eleições 2008

Homer vai votar para presidente em 2008, e ele aperta o botão de "Barack Obama", mas a urna contabiliza o voto para o então candidato John McCain. Quatro anos depois, em 2012, um escândalo parecido tomou conta do noticiário nos EUA.





Roubo de óleo

Sim, houve uma série de roubos de óleo e gordura nos EUA. No ano de 2012 restaurantes de todo o país começaram a utilizar todo o tipo de segurança: investigadores particulares, câmeras de vigilância, alarmes, tudo isso para proteger o óleo da cozinha. Vamos explicar: óleo pode ser reaproveitado para produzir biodiesel. Com a gasolina cara, a gordura vira uma opção para o combustível. "The Simpsons" lançou um episódio em 1998, em que Homer descobriu que podia ganhar dinheiro com isso e passou a roubar restaurantes por toda a Springfield. Além de "médiuns", os escritores previram crimes também.





Carne de cavalo

Comida de refeitório não é lá a melhor coisa do mundo. Em 1994, o restaurante da escola das crianças em Os Simpsons servia um barril de carne de cavalo... um escândalo em 2013 envolvendo uma grande rede de fast food colocou em questão o uso da mesma carne nos hambúrgueres.





Impressora 3D

No episódio em 2005, Marge consegue transformar uma foto de polaroid em um bolo... a ciência ainda não inventou a magia, mas as impressoras 3D de hoje em dia podem, de fato, imprimir bolos.





Videoconferência

Mesmo com a máquina um pouco antiquada, a série previu com folga o uso de vídeoconferências para conversas entre parentes.





The Lemon Tree (A Árvore de Limão)

Em dos episódios mais fofos do seriado, que foi ao ar em 1995, uma árvore de limão é roubada da cidade de Springfield. Por conta do valor sentimental, a população se mobiliza para recuperar a árvore. Quem roubaria uma árvore de limão na vida real, não é? Mas isso aconteceu em um Houston, no Texas, em 2013, quando um homem roubou uma árvore, o que deixou a população sem saber o que tinha acontecido.