Encontro de Ciclistas na Praça Santa Izabel

10/11/2016

Ezequiel dos Santos, ciclista apaixonado. Foto: Arquivo Pessoal

Neste domingo (13), às 8h, acontece o "1° Encontro de Ciclistas de Santa Izabel", na Praça Santa Izabel, em São Gonçalo. O evento foi criado como uma opção para toda a família, mas também com o objetivo de incentivar e conscientizar a população sobre as leis de trânsito brasileira, com ênfase nos ciclistas e pedestres. Para participar do encontro, basta levar um quilo (ou mais) de alimento não perecível, que será doado ao Instituto Nacional do Câncer (Inca).





Além do 1° Encontro de Ciclistas de Santa Izabel será realizada uma caminhada ecológica , no mesmo local e horário, com chegada na Gruta Caulim de Santa Isabel, conhecida coma um dos pontos turísticos da região. De acordo com o organizador do evento Ezequiel dos Santos, que também é engenheiro ambiental e um ciclista apaixonado, por questões de segurança, as bicicletas vão na frente e os pedestres logo atrás caminhando.





"O evento é importante para incentivar o uso das bicicletas, por ajudar o Instituto do Câncer, mas também por estimular uma atividade saudável ao lado da minha amiga Vânia Porto, que já faz caminhadas ecológicas. Quem puder comparecer vai ser muito bacana', convida Ezequiel, que criou o "1° Encontro de Ciclistas de Santa Izabel" depois de ter participado de um semelhante em Niterói.





O evento, que acontece na Praça Santa Izabel, s/n, em São Gonçalo, terá sorteios de brindes ao final da programação.