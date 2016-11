Adolescentes estavam escondidos em Paraty

10/11/2016 às 12:12h Enviado por: Rennan Rebello

Davi Manoel da Silva Filho, 16 (na foto com os pais), repareceu após uma semana Foto: Alex Ramos

Final feliz para as duas famílias de Niterói que buscavam notícias de seus filhos. Quase uma semana após desaparecerem, os adolescentes Thais Machado Gonçalves, de 15 anos, e Davi Manoel da Silva Filho, 16, voltaram para casa ontem.



Os adolescentes estavam em Parati, no Sul do Estado, e retornaram, na noite de quarta-feira, para o Rio, onde se hospedaram em um hotel de São Cristóvão. De lá, Thais ligou para a mãe, a nutricionista Débora Cunha Machado, 45, e pediu que ela fosse buscá-la.

De acordo com o pai de Davi, Davi Silva, 39, ele recebeu informação de que os menores estavam em Parati e quando estava se preparando para viajar para a cidade, foi informados pela mãe de Thais que eles já haviam regressado. O encontro com os menores aconteceu às 2h. “Senti como se tivesse ressuscitado quando vi meu filho. Retornou a paz do meu coração. Foi uma das melhores sensações que já vivi”, disse o pai.

A mãe de Thais contou que ao saber do paradeiro deles, avisou aos pais do menino. “Quando recebi o telefonema, falei com o pai de Davi e fomos juntos até lá. Como tudo aconteceu durante a madrugada, ainda não tivemos tempo de conversar. Ainda não sei o motivo para eles fazerem isso. Mas o importante agora é saber que ela está bem e segura em casa”, disse Débora.

Davi contou que nada foi premeditado, mas que a partir da decisão, pensou em retornar só após conseguir os R$ 2 mil que havia pego de seu irmão. “Namoro a Thais há dois meses. Gosto demais dela. Conversamos e resolvemos fugir. Não sei porque fizemos isso. Realmente não havia motivo. Agora vou precisar reconquistar a confiança da mãe de Thais”, disse.

Ainda segundo o menino, eles planejavam trabalhar em pousadas da cidade. “Havíamos conseguido um emprego. Mas ao ver um vídeo feito pelo jornal O SÃO GONÇALO na internet, em que nossas famílias choravam pedindo nosso retorno, nós resolvemos voltar. Ficamos muito sensibilizados com o sofrimento de nossos pais”, afirmou.