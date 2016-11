Grupo Vai Por Mim se apresenta no Espaço Macaé

10/11/2016 às 12:31h Enviado por: Catriel Barros

Grupo Vai por Mim se apresenta nesta sexta no espaço Macaé Foto: Divulgação

Nesta sexta o Grupo Vai por Mim formado há dois anos, se apresenta no evento #nossasexta que segue com tudo no Espaço Macaé, em São Gonçalo. Para você que vai ficar em casa, é uma ótima oportunidade de começar bem o final de semana. O evento começa a partir das 23h. O grupo se apresenta em uma das rodas de samba mais badaladas da cidade. Nos intervalos, quem agita a pista é o DJ Marlon.







O grupo formado de pagode, é formado por Carlos Amaral no cavaco, João Quintanilha na bateria, Walace Araújo comandando banjo e voz, Clauber Silva na voz principal, Alexandre Jr. Mikimba castigando o pandeiro, Luciano Coult no teclado e Joel Araújo no violão.





Dono dos hits de sucesso "Patricinha do olho azul", "Papo furado" e "Embolaê", o grupo já tem público cativo em São Gonçalo, Niterói e região há vários anos, também é conhecido por seus shows sempre cheios de suíngue, tanto no som quanto na perfomance.









O evento terá LISTA VIP com entrada GRÁTIS até 00:30! Mande os nomes para whatsapp: 96436-9827 ou Clebinho@partiu.com





Os valores dos ingressos são R$20 (homem) e R$10 (mulher), e a classificação do evento é 18 anos. O Espaço Macaé fica na Rua Itaocara, 34, Trindade.