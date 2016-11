Bazar 'Doar Fashion' no app Skina

10/11/2016 às 15:00h Enviado por: Leticia Lopes

Time Skina Foto: Daniel Lopes

O 'Doar Fashion, bazar beneficente que reverte a renda obtida à instituições carentes, estendeu suas atividades através do aplicativo Skina . O app, que usa a geolocalização como facilitador do processo de compra e venda, fez um ano em julho de 2016, e já soma mais de 4 milhões de downloads no Brasil inteiro.









A primeira edição do Doar Fashion aconteceu em 2011, e os últimos bazares aconteceram no Jockey Club do Rio, na Zona Sul da cidade. A ideia de arrecadar peças de moda e decoração, revendê-las e repassar o dinheiro arrecadado à instituições carentes surgiu quando a estilista Daniella Martins voltou de uma viagem a Londres. Ela chegou ao Brasil querendo melhorar a imagem que os brasileiros têm em relação a vender e comprar roupas usadas, conceito muito difundido na Europa. Ela se reuniu com mais duas amigas, Carla Barros e Beatriz Schymura, e juntas fundaram a Doar Fashion.





Desde então, milhares de peças de roupa foram doadas e vendidas através o evento, que agora conta com a parceria marcas como Animale, que doam peças para também serem revendidas no bazar por um preço mais acessível. Ano passado, foram 10.000 peças doadas, e uma renda de quase R$445.000,00 foi arrecadada. Em 2016, a meta de arrecadação foi superada e mais de 14.000 peças de roupa foram doadas.









O último evento ocorreu nos dias 17 e 18 de outubro deste ano. Agora, em parceria com o aplicativo Skina, as peças de roupa não vendidas em outubro serão anunciadas para venda pelo app e com frete grátis para todo o Brasil por mais um mês pós-evento.









"É uma grande honra para o Skina poder contribuir com o Doar Fashion, pois tem tudo a ver com nossa essência: promover o consumo consciente e ainda ajudar quem precisa”, diz Gabriel Di Bernardi, diretor de marketing do Skina. Para comprar, basta escrever #DoarFashion no campo de pesquisa do aplicativo.