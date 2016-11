Mudanças e interdições causam longos engarrafamentos em Niterói

10/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Operários trabalham, desde a noite de segunda, e a previsão de obra pronta é para maio de 2017 Foto: Alex Ramos

As mudanças no trânsito do Centro de Niterói para a construção do mergulhão sob a Praça Renascença deixou o trânsito caótico. A queixa dos motoristas são os longos engarrafamentos. Na manhã de ontem, os motoristas reclamavam de perder 30 minutos para percorrer distância que antes não levavam cinco minutos.





Uma das mudanças mais sentidas foi a interdição do retorno para motoristas vindos da Rodovia Niterói-Manilha em direção à Alameda São Boaventura. Apesar das placas de sinalização e agentes de trânsito da NitTrans orientando o tráfego, muitos motoristas falaram sobre as dificuldades de se percorrer o trecho.





“Não sabia dessa mudança e na saída do hipermercado fui surpreendido pela interdição da via. Não levava nem dois minutos para chegar a Feliciano Sodré e, hoje (ontem), já estou 20 minutos aqui. Está muito complicado. Imagine como ficará na hora do rush”, disse o aposentado Domingos Cardoso, de 76 anos.





Outro que também não aprovou foi o técnico de radiologia Leandro Joaquim, 25. “Há 30 minutos estou parado nesse trânsito. Essas mudanças deveriam ser reavaliadas. Os motoristas não podem ser prejudicados pela obra”, afirmou.





A construção do mergulhão sob a Praça Renascença é uma obrigação contratual da concessionária Ecoponte, com entrega prevista para maio de 2017. Ao final da obra, a Praça será entregue reformada.