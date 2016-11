Tubulação ‘estoura’ de novo

10/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Duas adutoras romperam na Rua Lúcio Tomé Feteira, em Vila Lage, na madrugada de ontem Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Menos de um mês após uma adutora da Cedae se romper em Vila Lage, São Gonçalo, o bairro é novamente castigado. Desta vez, duas adutoras que cortam a Rua Lúcio Tomé Feteira foram danificadas durante a madrugada. Em um outro ponto da via, o problema é um vazamento provocado por furos na tubulação.



Segundo o autônomo Márcio Ferreira, de 45 anos, o vazamento começou, há pouco mais de uma semana, e aos poucos foi aumentando até provocar o rompimento da tubulação. Além da falta de água na região, os moradores foram penalizados com a destruição da praça, inaugurada há um mês. “A praça foi entregue no mês passado. Os brinquedos foram instalados em cima da tubulação. Para o reparo foi necessário rasgar o solo e, com isso, perdemos a nossa praça”, disse Márcio.

O instalador de acessórios automotivos André Brito, 43, também lamentou. “No fim das contas, a população sempre é prejudicada. Pagamos por um erro que não é nosso. Agora, estamos sem água e sem praça. Vários pontos desta via sofrem com problemas na tubulação”, lamentou. Na tarde de ontem, técnicos da Prefeitura retiravam os brinquedos para que não fossem danificados pela água. Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que ficou acordado que, após o reparo da tubulação, a Cedae irá recuperar a área de lazer.

Em nota, a Cedae informou que o reparo seria realizado até o fim do dia de ontem. Quanto ao vazamento em frente ao número 101, não havia registro de reclamação sobre o caso, mas técnicos percorreriam toda extensão da rua e, caso identificassem vazamento em rede da Cedae, providenciariam o reparo.