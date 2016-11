Poste pega fogo em Icaraí

09/11/2016 às 15:51h Enviado por: Thiago Soares

Fogo durou quase 30 minutos na Miguel de Frias Foto: Divulgação

Um princípio de incêndio na fiação de um poste, no início da tarde de hoje, assustou quem passava pela Rua Miguel de Frias, esquina com Moreira César, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas rapidamente. Por conta do incidente, o fornecimento de energia foi prejudicado no bairro. Ninguém ficou ferido.





Sem energia, os semáforos pararam de funcionar, complicando o trânsito. Agentes da Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans) foram até o local para dar maior fluidez nas vias. Por meio de assessoria, a NitTrans informou que uma faixa da Miguel de Frias segue interditada.