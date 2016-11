Balões e artefatos são apreendidos

09/11/2016 às 12:52h Enviado por: Sergio Soares

Informações do Linha Verde, projeto do Disque Denúncia específico para se denunciar crimes ambientais, levaram policiais à apreenderem nesta terça-feira (08) oito balões na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade.

A denúncia, que foi encaminhada pelo Linha Verde à Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) Móvel, citava que em uma determinada residência no Jardim Guanabara, havia grande quantidade de material para a fabricação de balões.

Chegando nessa residência, localizada na Rua Veríssimo da Costa, 160, os policiais foram recebidos pelo proprietário do imóvel que os levou até o local onde eram fabricados os balões, confirmando a denúncia. A equipe conseguiu apreender oito balões (quatro balões de 10 metros, dois balões de 2 metros, um balão de 20 metros, além de um balão aberto), três bandeiras, 60 placas de bucha, dois moldes de bandeiras, um molde de balão e dois aros de bucha. O dono dos materiais foi autuado de acordo com o artigo 42 da lei de crimes ambientais e encaminhado à 37ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde solicita a população que continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital). O anonimato é garantido ao denunciante. A população pode também conhecer e curtir o Linha Verde no facebook, através do endereço – www.faebook.com/ linhaverdedd .