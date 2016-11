Gonçalense quer ser vereadora nos EUA

09/11/2016 às 12:01h Enviado por: Rennan Rebello

Renata Castro fez boca de urna em prol de sua candidatura nos Estados Unidos Foto: Divulgação Em São Gonçalo, mãe e irmã de Renata torceram pela sua eleição Foto: Leonardo Ferraz

No mesmo dia em que o presidente do país mais poderoso do mundo será eleito, a trajetória de vida de uma brasileira, moradora dos Estados Unidos, pode ser alterada. Nascida no Mutondo, em São Gonçalo, e há 15 anos nos Estados Unidos, a advogada Renata Castro Alves, 34, está concorrendo ao cargo de vereadora na cidade de Margate, na Flórida. A cidade fica a 60 quilômetros de Miami e tem 58 mil habitantes. Neste pleito, apenas duas das cinco cadeiras de vereador da cidade estão na disputa. Como a cidade de Margate não elege prefeito, caso Renata vença as eleições, ela se tornará também, em algum momento, prefeita da cidade, já que todos os vereadores revezam a cadeira de chefe do Executivo. Vale lembrar que o mandato de vereador nos Estados Unidos é parecido com o do Brasil, com validade de quatro anos. No entanto, o tempo máximo que o parlamentar pode ficar no cargo é de 12 anos. Renata falou sobre a expectativa das eleições e afirmou que, na cidade de Margate, cada voto vale ouro. “Confiante, a gente só fica no momento final. A última vereadora venceu por uma diferença de apenas 18 votos. Cada voto vale ouro e, por isso, é muito difícil afirmar como vamos terminar. Sou uma candidata viável e realmente tenho possibilidades de ser eleita”, revelou.