Governo do Rio manterá pacote de austeridade, apesar de protestos

09/11/2016 às 11:59h Enviado por: Catriel Barros

O secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Espíndola, reafirmou hoje (8) a necessidade de aprovação do pacote de austeridade apresentado pelo governo à Assembleia Legislativa (Alerj).





“As medidas que estão sendo apresentadas são medidas absolutamente necessárias, embora duras, para que a gente tenha previsibilidade de pagamento do salário do servidor público do estado. Então, não há possibilidade de recuo, o governo [Luiz Fernando Pezão] vai manter [o pacote de medidas]”, disse Espíndola a jornalistas após evento em que foi homenageado pelo Tribunal de Contas do Município, no Palácio da Cidade.





O secretário disse que protesto ocorrido hoje na Alerj, em que manifestantes chegaram a ocupar o plenário, não fará o governo recuar. “Todas as manifestações democráticas devem ser respeitadas. Agora, atos de vandalismo são caso de polícia e da Justiça.”





Espíndola destacou o “papel fundamental” da Alerj para “aprimorar qualquer projeto do Poder Executivo” e reiterou a importância, para o governo, de aprovar o pacote.





“Os projetos são fundamentais para que o estado tenha previsibilidade de pagamento aos servidores, aposentados e pensionistas. O que a gente busca é dar equilíbrio fiscal para o estado, entre receitas e despesa, e hoje a gente não tem esse cenário. Então esse projeto é necessário para que o servidor tenha certeza de que receberá o seu pagamento em dia, coisa que hoje nós não temos”, argumentou.





De acordo com o secretário da Casa Civil, o cronograma de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores estaduais será apresentado até o início da próxima semana.





Pacote





As 28 medidas de ajuste fiscal apresentadas na sexta-feira (4) pelo governo do estado para reduzir gastos incluem desconto previdenciário de 30% nos salários dos servidores ativos e aposentados, o fim do aluguel social e dos restaurantes populares, entre outras.





Fonte: Agência Brasil