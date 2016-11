Adolescentes são localizados em São Cristóvão

09/11/2016 às 09:20h Enviado por: Marcela Freitas

Adolescentes estavam desaparecidos desde a última quinta-feira Foto: Reprodução





Por Marcela Freitas





Quase uma semana após desaparecerem, depois de dizerem aos pais que iam caminhar pela Praia de Icaraí, em Niterói, os adolescentes Thais Machado Gonçalves, de 15 anos, e Davi Manoel da Silva Filho, 16, foram localizados pelas famílias.

A mãe de Thais, a nutricionista Débora Cunha Machado, 45, contou que os jovens estavam em Parati, no Sul do Estado, e, na noite de ontem, retornaram, se hospedando num hotel em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. De lá, Thais ligou para a mãe, pedindo que ela fosse buscá-los.





“Quando recebi o telefonema falei com o pai de Davi e fomos juntos até o endereço. Como tudo aconteceu durante a madrugada ainda não tivemos tempo de conversar. Ainda não sei o motivo para eles fazerem isso. Mas o importante agora é saber que ela está bem e segura em casa”, disse Débora, que ainda hoje vai a Divisão de Homicídios, informar ao setor de setor de Descoberta de Paradeiros, sobre a localização dos adolescentes.





Relembre - Davi e Thais saíram de casa, na última quinta-feira, por volta das 16h, para ir à praia do bairro e não foram mais vistos. O desaparecimento mobilizou a polícia e as redes sociais. A foto dos adolescentes foram compartilhadas milhares de vezes.