Alunos lutam por escolas

09/11/2016 às 10:25h Enviado por: Samuel Castro

No Ciep 251 – Dona Maria Portugal, no Baldeador – professores e alunos fazem manifestações Foto: Alex Ramos

A notícia que dois Cieps podem encerrar suas atividades, no próximo ano, mobiliza alunos e professores da rede estadual de Niterói e São Gonçalo, que lutam para manter as unidades em funcionamento. Segundo os docentes dos Cieps 251 - Dona Maria Portugal, no Baldeador; e Ciep 425 - Marluce Salles de Almeida, em Tenente Jardim, as diretoras de ambas unidades foram notificadas oficialmente pela Secretaria Estadual de Educação de que as atividades serão encerradas no fim de 2016.



Para tentar reverter o quadro, alunos e professores do Baldeador - que atende 140 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental - fizeram manifestações para sensibilizar o Estado. “Essa é a única escola da região. Os alunos serão deslocados para o Complexo do Caramujo, que é distante e inseguro para as crianças”, afirmou o professor de Geografia, Luciano Paez, 38

A professora de Educação Física, Maria Inez Pinela, 52, ficou triste com a decisão. “Trabalho aqui há 23 anos desde que entrei no Estado. Imaginava terminar minha carreira aqui. Moro na Tijuca e venho todos os dias para Niterói porque tenho amor por essa escola. Há muito tempo, estamos sofrendo com a falta de estrutura, mas nunca pensei que essa unidade seria fechada”, afirmou.

Aluna do 8º ano, Estefani Aguiar, 17, contou que será muito difícil estudar em outro local. “Essa escola é de fácil acesso. Não entendo a razão de fechar. Temos professores comprometidos e um espaço adequado. Carecemos apenas de mais verbas para melhoria da escola e da merenda. Fechar não é a solução”, opinou.

Professores participam de audiência na Alerj, hoje

O Ciep 425 também vai encerrar as atividades. No local estudam cerca de 70 alunos da Nova Educação de Jovens e Adultos (Neja). De acordo com o diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe) de Niterói e professor de Filosofia da unidade, Luiz Cláudio de Almeida, 50, no dia 18 deste mês, haverá aula pública seguida de manifestação pelas ruas do bairro. “Estamos colhendo assinaturas para evitar que a escola seja fechada. Há alguns anos, essa escola sofreu essa ameaça e a partir da mobilização da classe escolar, conseguimos reverter o quadro”, contou.

O Sepe vai para audiência pública convocada pela Comissão de Educação da Alerj, que acontece hoje, a partir das 10h. Na audiência também será discutido orçamento da educação para 2017 e os profissionais aproveitarão para apresentar rejeição ao pacote do governador Pezão.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Educação informou que a responsabilidade do Ensino Fundamental é das prefeituras e que os alunos do Maria Portugal serão transferidos para o Ciep municipalizado 447 – Antinéia Silveira Miranda, que fica a cerca de 1,5 km de distância. Em relação ao Ciep 425, a Seeduc informa que os 53 alunos serão transferidos para o Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares.