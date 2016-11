Via Binário tem buracos na pista sem pavimento

09/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Jeová mostra buracos no trecho da Via Binário ainda não asfaltado Foto: Alex Ramos

A recém-inaugurada Via Binário, que liga o bairro de Lagoinha à Alcântara e RJ-104, em São Gonçalo, criada para desafogar o trânsito, já sofre com problemas de pavimentação. Um trecho da Rua Luiz Mota, no Raul Veiga, está com imensos buracos. A rua, que já tinha pavimento, só recebeu asfalto novo na metade da via.



De acordo com o pedreiro Jeová Pinto Madureira, de 39 anos, durante a obra na Luiz Mota, a pista, na altura do número 251, não foi asfaltada, diferente do restante da rua. Com o aumento do fluxo dos carros e a chuva que caiu no fim de semana, a pavimentação – que já contava com alguns pequenos buracos – abriu verdadeiras crateras.

“Alguns locais ainda estão em obra e torcemos para que eles venham para cá também. Não tem como inaugurar uma obra nessas condições. Essa rua está intransitável”, reclamou. A mesma opinião tem a fisioterapeuta Tatiana Barros, 41. “Como pode inaugurar uma obra assim? A rua está horrível e sem condições de trafegabilidade. Precisam rever esta obra”, afirmou.

A rua que vai ligar o Raul Veiga a RJ-104, na altura do Jardim Catarina, a Agostinho Félix Vieira -também não foi entregue. A assessoria da Prefeitura de São Gonçalo informou que as ruas estão entre as 17 que recebem obras de infraestrutura da Via Binário, que vão entrar na etapa final, este mês, com nova camada de asfalto, sinalização e revisão de redes de água, esgoto e iluminação.