Parada do Orgulho Gay será realizada em Niterói

08/11/2016 às 13:01h Enviado por: Sergio Soares

No próximo dia 13, domingo, ocorrerá, na Praia de Icaraí, a 12ª Parada do Orgulho LGBT de Niterói. Sob o tema “Amar sem Temer", a segunda maior parada do estado do Rio conta com o apoio da CODIR (Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa, da Prefeitura de Niterói), é organizada pelo Grupo Diversidade Niterói (GDN) e co-realizada pelo Grupo Transdiversidade Niterói; Cidadania Gay; Sete Cores e o Diversitas UFF.

“O enfrentamento à LGBTfobia percorre diversas frentes. A Parada do Orgulho LGBT é um ato político e cultural de visibilidade e luta. É importante ouvir o movimento social para continuarmos avançando nas políticas públicas de direitos desta população” - ressalta Nedson Eckhardt, subsecretário da Secretaria Executiva da Prefeitura de Niterói, à frente da gestão da CODIR.

Neste ano, de quinta-feira (10) a domingo (13), diversas atividades culturais tomarão conta da Praça Getúlio Vargas, local de concentração da parada, em Icaraí. De acordo com o presidente do GDN, Felipe Carvalho, o retorno do ato à praia aumenta a visibilidade da luta LGBT de Niterói - “cidade referência nacional na promoção da cultura, da cidadania e dos direitos humanos”:

“Buscando equidade de direitos e enfrentando o preconceito que nos assassina diariamente, em todo o país, a parada do orgulho LGBT sintetiza toda a luta que o movimento social trava no dia a dia da sociedade” - enfatiza Carvalho.

Com concentração às 13h, na Rua Miguel de Frias, na altura da Reitoria da UFF, a 12ª Parada do Orgulho LGBT de Niterói sai em direção à Praia de Icaraí, a partir das 17h. O ato contará com o reforço da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros. Será instalado um posto médico para atendimentos emergenciais.