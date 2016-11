Gonçalense pode ser vereadora nos Estados Unidos

08/11/2016 às 12:40h Enviado por: Thiago Soares

Brasileira faz boca de urna legal no dia das eleições Foto: Divulgação Brasileira faz boca de urna legal no dia das eleições Foto: Divulgação

Por Thiago Soares e Rennan Rebello





No mesmo dia em que o presidente do país mais poderoso do mundo será eleito, a trajetória de vida de uma brasileira, moradora dos Estados Unidos, pode ser alterada. Nascida em São Gonçalo e radicada nos Estados Unidos, a advogada Renata Castro Alves, de 34 anos, está concorrendo ao cargo de vereadora na cidade de Margate, na Flórida. A cidade fica a 60 quilômetros de Miami e tem 58 mil habitantes. Destes, 33 mil estão aptos para a votação.





Filiada ao Partido Democrata, a brasileira concorre à cadeira contra outros três candidatos, todos norte-americanos: Frank Messana, de 61 anos, Todd Angier, de 63, e a ex-vereadora Arlene Schwartz, de 67.





Neste pleito, apenas duas das cinco cadeiras de vereador da cidade estão em disputa. Como a cidade de Margate não elege prefeito, caso Renata vença as eleições, ela se tornará também, em algum momento, prefeita da cidade, já que todos os vereadores revezam a cadeira de chefe do Executivo. Vale lembrar que o mandato de vereador nos Estados Unidos é parecido com o do Brasil, com validade de quatro anos. No entanto, o tempo máximo que o parlamentar pode ficar no cargo é de 12 anos.





Renata falou sobre a expectativa das eleições e afirmou que, na cidade de Margate, cada voto vale ouro.





"Confiante a gente só fica no momento final. A última vereadora venceu por uma diferença de apenas 18 votos. Cada voto vale ouro e por isso é muito difícil afirmar como vamos terminar. Sou uma candidata viável e realmente tenho possibilidades de ser eleita", revelou.





Apesar de ter nascido no Brasil, no bairro Mutondo, em São Gonçalo, Renata já está nos Estados Unidos há 15 anos. Lá ela se formou em Direito e passou a lutar pelos direitos dos imigrantes. Caso consiga o cargo, a advogada já sonha com voos mais altos, como a cadeira da deputada estadual. A brasileira decidiu concorrer ao cargo pelas possibilidades de crescimento que enxerga na cidade.





"É a primeira vez que estou concorrendo ao cargo político. Decidi tentar ser vereadora porque já moro há oito anos aqui e a cidade é muito retrógrada. Vejo aqui muitas oportunidades de melhorias. Já sofri preconceito, discriminação, até mesmo dentro da comunidade brasileira, mas continuo seguindo em frente", disse direto dos Estados Unidos.