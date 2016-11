Pátio Alcântara celebra a chegada do Papai Noel

08/11/2016 às 09:57h Enviado por: Leticia Lopes

O Shopping Pátio Alcântara vai inaugurar neste sábado, 12, a decoração de Natal com o tema ‘Companhia de Brinquedos’, que resgata um Natal tradicional aliado ao universo lúdico infantil, além de celebrar a chegada do Papai Noel.





O bom velhinho desfilará em carro aberto pelas ruas de Alcântara e de bairros vizinhos, entre 14h e 16h, anunciando a inauguração do Natal. A chegada acontecerá às 16h, no calçadão de Alcântara, onde o público poderá recepcioná-lo.





O evento ainda contará com a participação da banda Brazilian Piper, grupo musical de São Gonçalo, que usa trajes típicos escoceses, e promete levar a alegria do Natal ao som de gaitas de foles. A banda apresentará canções natalinas como ‘Noite Feliz’, ‘Jingle Bells’ e ‘Então é Natal’, e conduzirá Papai Noel até o trono. Depois de acomodado, Noel receberá as crianças para as tradicionais fotos em família.





Após o dia 12, o serviço de fotos estará disponível, no 1º piso, de segunda a sábado, das 10h às 19h. Em dezembro, o horário será das 10h às 20h e nos domingos (11 e 18/12), das 10h às 18h. No dia 24 de dezembro, o serviço funcionará das 10h às 16h. O valor será a partir de R$ 10.





“O Natal é uma data mágica que envolve e sensibiliza a todos, especialmente, as crianças. Escolhemos o tema brinquedos justamente para proporcionar um mundo de sonhos e magia aos pequenos. Esperamos que nossos clientes possam vivenciar momentos de encantamento, junto de suas famílias”, comenta a coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara, Michelle Coutinho.





Já a o tema da decoração de Natal do Pátio será 'Companhia de Brinquedos’, formada por seis cenários com elementos tradicionais e que despertam o imaginário de crianças e adultos, como guirlandas, festões decorados e variados brinquedos.





O cenário principal, local do trono do Papai Noel, ficará instalado no 1° piso, e a Árvore de Natal, com sete metros de altura, ficará em exposição na Praça de Alimentação. O Shopping Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara – São Gonçalo.