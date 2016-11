Time encara Luverdense como jogo de ‘decisão’

08/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Luan garante que o Cruzmaltino está focado na ‘final’ contra o Luverdense, nesta terça à noite Foto: Divulgação

Em situação delicada na tabela de classificação para o acesso à elite do futebol brasileiro, o Cruzmaltino recebe hoje o Luverdense. O duelo, em São Januário, será às 21h30. Na manhã de ontem, os jogadores fizeram o último treino antes da partida desta terça.



Este confronto contra a equipe mato-grossense é considerado uma “final de Copa do Mundo” para o elenco, que não quer se complicar na tabela. O zagueiro Luan conversou com a imprensa após a atividade e comentou sobre as expectativas. “

É uma final de Copa do Mundo. Somos obrigados a vencer. Mas não de qualquer maneira. Luverdense é um time que vem crescendo. De janeiro a agosto foi quase tudo perfeito. Mas as coisas desandaram. No momento, é ganhando que vamos reconquistar o torcedor. Temos que provar que somos o mesmo time do início do ano”, afirmou o zagueiro.

Os desfalques para a partida são: Martín Silva, Madson e Douglas Luiz. O goleiro estará fora por ter sido convocado pelo Uruguai. Já o lateral-direito e o volante estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Para o gol, Jordi assume o posto. Na lateral-direita, Yago Pikachu começa a partida. A única dúvida é sobre o substituto de Douglas no meio. Diguinho e Gallo disputam.

Sendo assim, a provável escalação do Cruzmaltino é: Jordi, Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio César; Diguinho (Gallo), Willian, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Ederson.

Com 58 pontos, o “Gigante” é vice-líder da Série B . O 4º lugar, Bahia, soma 56 pontos.