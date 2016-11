Correios: arrombado e furtado

08/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

Um aviso sobre a falta de funcionamento estava no portão da unidade do Zé Garoto ontem Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares

Quem precisou utilizar os serviços dos Correios na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, ontem, se surpreendeu ao ver as portas fechadas e um aviso: “Por motivos de força maior, não funcionaremos no dia de hoje (07)”. A causa foi um furto que aconteceu na noite de domingo. Segundo informações de funcionários, a ação teve a área de encomendas como o principal alvo.



O diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro (Sintec), Marcos Sant’aguida, confirmou o arrombamento. “Teve sim um arrombamento e um furto. Quando os profissionais chegaram para trabalhar hoje (ontem), se depararam com um caos lá dentro e decidiram fechar a unidade. Atualmente, os trabalhadores não têm nenhuma segurança”, disse.

Um profissional da empresa, que preferiu não se identificar, comentou sobre o furto e disse já ter sofrido com a violência por mais de 10 vezes na rua. “A gente sai para trabalhar sempre com medo. Já fui assaltado por mais de 10 vezes. Atualmente, há várias áreas restritas na cidade e apesar de ser uma dor de cabeça para a população é um pouco de segurança para o profissional”, contou.

Outro funcionário revelou que esta não foi a primeira vez que a agência foi furtada. De acordo com ele, outras duas vezes o local já foi invadido. “Não foi a primeira vez. Em anos anteriores, já havia acontecido outras invasões. Os Correios tem seguro sobre os produtos, mas mesmo assim as pessoas ficam com algum prejuízo”, revelou.

Agentes da Polícia Federal estiveram na agência para realizar perícia técnica. Os Correios, por meio de assessoria, confirmou que a agência foi arrombada.