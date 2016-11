Idoso some e tem pertences de casa e veículos levados

08/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Por Thuany Dossares

Familiares do aposentado Heleno Barbosa Rodrigues, de 70 anos, foram até a sede da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), na manhã de ontem, em Niterói, para buscar notícias a respeito do destino do idoso, que está desaparecido há cerca de um mês.

Heleno morava sozinho em uma casa alugada na Avenida Um, no bairro Jardim Interlagos. No fim de outubro, o proprietário da casa foi até o imóvel e encontrou a casa sem móveis, eletrodomésticos e com diversas poças de sangue. Além disso, dois veículos – uma Kombi e uma motocicleta – não estavam no local. No entanto, a residência não apresentava sinais de arrombamento e o locatário acionou a polícia.



Peritos realizaram perícia no imóvel. O delegado responsável pelo caso, Gabriel Poiava, esclareceu que as investigações estão em andamento. “Estamos aguardando a resposta da perícia realizada na casa do idoso. Mas, além disso, também estamos fazendo diligências para descobrir o seu paradeiro”, explicou Poiava.

Uma sobrinha do aposentado, uma funcionária pública de 42 anos, contou que o que faz a família acreditar que Heleno possa estar morto é que seu cachorro ainda está no terreno. “Ele morava sozinho e aquele cachorro era a vida dele. Ele se dedicava muito a cuidar do cachorro e o animal continua lá. Ele não o deixaria para trás”, disse.

Uma aposentada de 85 anos, irmã de Heleno, contou que quer apenas poder enterrar o idoso. “Eu só quero que achem o corpo dele. Infelizmente, acho que ele não está mais vivo, até mesmo pela sua idade. Ele era meu irmão, sangue do meu sangue, quero apenas poder dar a ele um enterro digno”, desabafou.