Adolescentes desaparecem e pais pedem ajuda para localizá-los

08/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Pais de Davi não entendem motivação da possível fuga amorosa Foto: Alex Ramos Mãe de Thais procurou a delegacia para registrar o desaparecimento e pedir a ajuda policial Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Duas famílias de Niterói sofrem com a falta de notícia dos filhos – Thais Machado Gonçalves, de 15 anos, e Davi Manoel da Silva Filho, 16 – que desapareceram, na última quinta-feira, quando saíram da casa dela, em Icaraí, para ir à praia do bairro e não foram mais vistos. O pai do jovem, o agente de segurança Davi Silva, 39, atribui o desaparecimento a uma fuga amorosa, apesar das famílias não manifestarem qualquer divergência pelo relacionamento.

Os pais de Davi souberam por amigos que eles haviam comentado a vontade de fugir e que vinham planejando isso há algum tempo. “Sempre fui um pai liberal e aberto ao diálogo. Não entendo o que pode ter motivado essa ação. Nunca divergimos contra o relacionamento deles. Ele nunca nos demonstrou qualquer insatisfação com a nossa família. Sou pai e amigo”, disse Davi Silva.

Ainda segundo ele, para a fuga, Davi levou o notebook, o celular e R$ 2 mil que pertenciam ao irmão dele. “A cada nova informação recebida, acionamos a polícia. Estamos desesperados em buscas de notícias. Só peço que ele me faça uma ligação. Não queremos saber os culpados pelo desaparecimento. Só buscamos saber se eles estão bem. Peço que ele volte. Se ele é feliz com Thais, vamos apoiar no que for necessário. Mas enquanto for menor, é minha a responsabilidade. Se ele estiver vendo essa reportagem, peço a ele que volte. Papai e mamãe te amam”.

A mãe de Thais, a nutricionista Débora Cunha Machado, 45, disse que, ao ser questionada, a menina nunca confirmou que estava namorando Davi, mas a relação deles era bem próxima. Ainda segundo Débora, após o desaparecimento, ela viu que a filha pesquisou sobre viagens para o Rio Grande do Sul e perguntou a uma amiga como mudar dados na identidade. “Nunca fui contra o namoro dos dois. O Davi é um menino de boa família e sempre visitou a minha casa. Não entendo a razão para esse ato. Peço que ela dê notícias. Por mais que saibamos que eles estão bem, queremos ter certeza disso”, emocionou-se.

O delegado responsável pelo setor de Descoberta de Paradeiros da Divisão de Homicídios, Gabriel Poiava, disse que busca informações sobre a localização dos jovens. A polícia já sabe que eles usaram o Riocard para se deslocar pelos municípios da região. Qualquer informação pode ser repassada para 98507-6577/97436-8464 /7723-8069 ou ainda para o Disque-Denúncia (2253-1177).