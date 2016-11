Água vaza de adutora da Cedae em Maria Paula

08/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Por Sérgio Soares

Um grande vazamento de água prejudica o deslocamento das pessoas e provoca preocupação com o risco de um acidente no cruzamento das ruas Dalva Raposo e Francisco Malesherbes Figueredo, no Loteamento Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, São Gonçalo. No local, a água jorra em abundância em um ponto do asfalto que, segundo os moradores, está logo acima de uma adutora da Cedae.

Os moradores informaram que o problema começou, na tarde do último domingo, e já está fazendo a camada asfáltica ceder. Eles temem que a adutora estoure e provoque um acidente de grandes proporções. O vazamento fica em frente ao Condomínio das Violetas.

Moradora da Rua Dalva Raposo, a estudante Esther Rocha Faria, de 14 anos, ficou preocupada ao ver o desperdício de água no local. “Isso é um problema que deveria ter sido resolvido com urgência. O que me preocupa é o fato do vazamento acontecer exatamente em um local onde fica a adutora da Cedae. Se ela se romper, pode haver um acidente maior”, declarou.

A assessoria de imprensa da Cedae informou que uma equipe da área operacional da empresa foi descolada para levantar soluções e resolver o problema ainda na tarde de ontem.