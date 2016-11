Rap de SG no cenário nacional

06/11/2016 às 10:35h Enviado por: Samuel Castro

Marcelo Dutra começou a fazer rap nas ‘batalhas’ da Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato Foto: Julio Diniz

Por Matheus Merlim

Um microfone na mão e uma mente viajante repleta de rimas criativas. Representando o “freestyle” (“estilo livre”, em tradução simples) de São Gonçalo, o estudante Marcelo Dutra, conhecido como MC Samurai, de 18 anos, está na disputa pelo troféu nacional da Batalha de Rap. O evento está marcado para o próximo dia 20, no Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.



Samurai chegou à final após vencer a etapa estadual, que aconteceu no último dia 21, na Roda Cultural de Vila Isabel, no Rio. Mas a história do rapper no gênero começou mesmo, na tradicional “Batalha do Tanque”, que é realizada na Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato, em São Gonçalo.

“Meu primeiro contato com o rap foi com um CD que descobri lá em casa dos Racionais MCs. Depois conheci o som do Emicida e procurei saber mais sobre o ritmo. Até que me chamaram para assistir uma batalha no tanque. Comecei a frequentar o evento, até que um dia um dos MCs faltou e, como já treinava, peguei o microfone”, relembra Samurai, que lançou as primeiras rimas há três anos.

Natural de Três Rios, no Sul Fluminense, Marcelo se mudou com a família ainda pequeno, aos 2 anos, para o bairro da Covanca. Hoje, ele mora no Engenho Pequeno e tem outros dois irmãos. Para o rapper, a responsabilidade de representar São Gonçalo no nacional será muito grande, sobretudo porque a cidade é referência no rap em todo o país

. “Me sinto muito pressionado, mas ao mesmo tempo muito feliz. Hoje, as pessoas de fora olham com mais carinho para o rap produzido aqui na cidade do que muitos moradores. Não é atoa que a Batalha do Tanque é o maior evento de relevância da cultura gonçalense em outros estados”, afirma.

Samurai é aluno do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Santos Dias, em Neves. Apesar de chegar à disputa nacional sozinho, ele compõe o grupo “022” com outros dois rappers - BR e Ian - e o DJ Jess. Mas antes dessa formação, ele era conhecido por rimar com os companheiros do extinto “NaCaÇa”. Com a antiga composição, eles lançaram o videoclipe da música “Ela Surgiu”, que hoje tem 1,1 milhão de visualizações.

‘Sou um soldado leal por essa família musical'

A identificação com o rap é tanta que o nome “Samurai” não pode ter sido escolhido de forma aleatória. Segundo Marcelo, a denominação é uma alusão real aos soldados da aristocracia japonesa, que viveram entre os anos de 900 e 1800. Assim como os “guerreiros” orientais, famosos por sua lealdade e devoção ao poder da época, Marcelo considera o rap sua divindade maior.

“O rap é o meu imperador, é a ele que eu sirvo. Sou um soldado leal e aficionado por essa família musical”, explicou Samurai, acrescentando que, apesar de já estar mais difundido, o ritmo ainda sofre muito preconceito das autoridades e da própria sociedade.

‘Fãzona’ - A fama de Marcelo para sua mãe, a cuidadora de idosos Daniele Ribeiro Dutra, de 34 anos, é surpreendente. Ela admira a dedicação e a evolução do estudante na música.

“Eu nem poderia imaginar que um dia ele seria o que ele é hoje. Desde pequeno, ele sempre foi muito ligado à música, gostava de cantar, mas eu não acreditava que ele teria esse futuro promissor. Ele é um excelente filho e é um orgulho para todos”, disse a mãe acrescentando que o rap deixou Marcelo menos tímido e que pretende fretar um ônibus com a família e fãs para assistir à final.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Samurai, basta acessar o Facebook do rapper: @oficialmcsamurai. Na página oficial de O SÃO GONÇALO nas redes sociais, também está disponível um vídeo com um rap improvisado do cantor durante a entrevista.