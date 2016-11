Idoso morre atropelado ao tentar entrar em ônibus no bairro Apolo II

05/11/2016 às 10:45h Enviado por: Samuel Castro

Carioca (detalhe) não conseguiu subir em ônibus e acabou atropelado pelo coletivo quando seguia para o trabalho, no Rio Foto: Alex Ramos

Como costumava fazer todas sextas-feiras, o aposentado Olímpio Conceição, mais conhecido como Carioca, de 86 anos, acordou às 5h para se preparar para mais um dia de trabalho na empresa em que dedicou mais de 50 anos de atividade. Ontem, no entanto, a rotina do idoso foi interrompida por um acidente, que tirou sua vida.



Morador do bairro Apollo II, Carioca, que trabalhava no Centro do Rio, uma vez por semana, tentava embarcar num ônibus da linha Apollo x Castelo, quando o motorista, sem perceber a aproximação do idoso, teria fechado a porta inesperadamente. Ele acabou se desequilibrando e foi atropelado.

O acidente, que aconteceu na Rua Afonso Salles, no Apollo II, chocou parentes e amigos da vitima, que acompanharam toda a perícia até a retirada do corpo. Filho de Olímpio, o motorista Luiz Carlos Conceição, 36, recebeu a notícia através de amigos. Ele contou que, apesar da idade avançada, seu pai era lúcido e muito ativo.

“Papai era muito ativo. Ele se aposentou há mais de 30 anos, mas gostava de se sentir útil. Toda sexta-feira ele ia até a indústria têxtil na qual trabalhou toda uma vida para organizar os documentos do escritório”, contou. Luiz disse ainda que Olímpio vivia sozinho, em uma rua próxima ao local do acidente. “Ele morava só, mas sempre estávamos juntos. Ele não ficava parado. Gostava de ir a mercados, lojas e passear aos finais de semana. Não aparentava a idade que tinha”, recordou.

O neto de Luiz, Anderson Bernardo, 33, disse que ele pedia que o avô deixasse o trabalho, mas ele não cogitava essa hipótese. “Por ele ser idoso, ficávamos receosos quando saía para trabalhar. Estamos muito abalados com o que aconteceu. O que lamento é que ele não foi a primeira e nem será a última vitima de acidentes nesse trecho”, afirmou. Fiscais da empresa de ônibus, que estavam no local do acidente não quiseram comentar sobre o fato. O motorista ficou em estado de choque e teve que ser retirado do local.

Olímpio nasceu na Zona Norte do Rio, mas vivia há mais de 25 anos em Itaboraí. O idoso era viúvo e deixa um filho.

O sepultamento do corpo da vítima está previsto para ocorrer hoje, no Cemitério Parque Nycteroy, em Vista Alegre, São Gonçalo.