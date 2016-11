Início das interdições para obra na Praça Renascença é transferido para segunda-feira

05/11/2016 às 16:37h Enviado por: Rennan Rebello

Mapa de Interdição para obras da praça Renascença Foto: Divulgação

Para não prejudicar o acesso de alunos secundarista aos locais de prova do ENEM em Niterói, a alteração do trânsito na Praça Renascença foi adiada para a próxima segunda-feira (07.11). A decisão foi tomada depois de mais uma reunião de avaliação de impacto realizada nessa sexta-feira entre representantes da NitTrans, Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana, e engenheiros da Ecoponte e da construtora C.R. Almeida.









A Avenida Feliciano Sodré será interditada no sentido BR 101 (Avenida do Contorno) e Alameda São Boaventura no trecho da Rua Desidério de Oliveira até a Rua Presidente Castelo Branco, no Centro de Niterói. A medida é para início da escavação do mergulhão sob a Praça Renascença, a ser construído pela concessionária Ecoponte. O retorno para a Alameda São Boaventura, aos veículos que vêm da BR 101, também será interditado. Nos locais, os motoristas contarão com placas de sinalização e agentes de trânsito da NitTrans orientando o tráfego.





A opção para os motoristas que vêm da BR 101 e seguem para a Alameda é acessar a Feliciano Sodré contornando a Praça Renascença até a esquina da continuação da Rua Saldanha Marinho e dobrar à esquerda. Com a interdição da Feliciano Sodré a partir da Desidério de Oliveira, a alternativa para quem vem do Centro de Niterói pela Feliciano Sodré e segue em direção à Alameda e BR 101 é dobrar na Desidério de Oliveira acessando à esquerda as ruas Castelo Branco ou Washington Luis, seguindo então para as duas vias.





A construção do mergulhão sob a Praça Renascença é uma obrigação contratual da concessionária Ecoponte, com entrega prevista para maio de 2017. Ao final da obra, a Praça será entregue reformada, com tratamento paisagístico e urbanístico totalmente refeitos.