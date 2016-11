Operação Verão nas praias de Niterói será intensificada hoje

04/11/2016 às 08:20h Enviado por: Sany Medeiros

A Operação Verão, realizada pela Prefeitura de Niterói, será intensificada a partir desta sexta-feira (04), por conta do grande movimento esperado nas praias da cidade em função do aumento das temperaturas. A ação tem como objetivo minimizar os impactos causados pelo grande fluxo de pessoas que frequentam as praias na estação. Quem frequentar as praias também poderá contar com um grande aliado na hora de programar seu horário de saída para a praia ou no retorno para casa: os usuários podem acessar o twitter @nittrans, e acompanhar, em tempo real, imagens do Centro de Controle Operacional da Mobilidade (CCO) com o deslocamento do trânsito nos horários de pico.



As ações da Operação Verão são realizadas na orla com objetivo de ordenar as rotas das praias da cidade e ocorrem de forma integrada entre diversos órgãos públicos, como a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans).



Patrulhamento reforçado - Cerca de cem guardas municipais realizarão o patrulhamento de 10 praias do município. Nos mesmos moldes dos anos anteriores, os principais objetivos são garantir acesso ordenado às praias da cidade, a repressão aos ambulantes ilegais e a fiscalização dos regularizados, além de coibir a atuação de flanelinhas e cobranças irregulares de estacionamento.



Ações com o apoio do Departamento de Fiscalizações de Posturas também estão previstas. Os principais alvos são estabelecimentos que costumam invadir areia com mesas e cadeiras acima do limite permitido. O Departamento também fiscalizará a cobrança de consumação para utilização das mesas, o que não é permitido.

“A praia é o ambiente mais democrático que existe, por isso precisamos manter a ordem para que todos possam se divertir”, afirmou o secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas.





Cadastro para ônibus de excursão



Para manter o ordenamento, os excursionistas com destino às praias niteroienses passarão por um cadastramento. A Neltur dispõe de uma equipe no setor de Lazer que orienta como guias e motoristas devem proceder para levar excursões a uma praia. O site www.niteroiturismo.com.br disponibiliza na página o “Orla Legal” todos os procedimentos para entrada de ônibus de excursão nas praias da cidade. As mais procuradas são Piratininga e Charitas.



Para o presidente da Neltur, José Haddad, a Operação Verão é extremamente necessária nesta época devido ao grande fluxo de banhistas e ônibus de excursão às praias da cidade, principalmente as da Região Oceânica.



“É um serviço de ordenamento para facilitar o acesso às praias e evitar o excesso de ônibus de excursão na cidade, fazendo com que os próprios moradores não sejam prejudicados no seu dia a dia, mas também facilitando os turistas que chegam encantados com as belezas de nossas praias”, destaca Haddad.



Quaisquer informações sobre excursão também podem ser obtidas na sede da Neltur, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, ou pelo telefone 3611-3809.