Ecoponte realiza interdições no Centro

03/11/2016 às 19:35h Enviado por: Sany Medeiros

A Avenida Feliciano Sodré será interditada no sentido BR-101 (Avenida do Contorno) e Alameda São Boaventura, a partir de sábado, no trecho da Rua Desidério de Oliveira até a Rua Presidente Castelo Branco, no Centro de Niterói. A medida é para início da escavação do mergulhão sob a Praça Renascença, que está sendo construído pela concessionária Ecoponte.



O retorno para a Alameda São Boaventura para os motoristas que vêm da BR 101 também será interditado. Nos locais, os motoristas contarão com placas de sinalização e agentes de trânsito da NitTrans para orientar o tráfego. A opção para os motoristas que vêm da BR-101 e seguem para a Alameda é acessar a Feliciano Sodré e contornar a Renascença até a esquina da continuação da Rua Saldanha Marinho e dobrar à esquerda.

Com a interdição da Feliciano Sodré, a rota alternativa para quem vem do Centro de Niterói pela via e segue em direção à Alameda e BR-101 é dobrar na Desidério de Oliveira e acessar à esquerda a Castelo Branco ou a Rua Washington Luis, para então seguir para as duas vias.

A construção do mergulhão sob a Praça Renascença é uma obrigação contratual da Concessionária Ecoponte, com entrega prevista para maio de 2017. Ao final da obra, a praça será entregue reformada, com tratamento paisagístico e urbanístico totalmente refeitos.