‘Ele matou minha filha e eu’

04/11/2016 às 11:15h Enviado por: Samuel Castro

Aline disse que o pastor não a procurou e que a única ajuda que recebeu foi de fraldas e pomada Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Duas semanas após enterrar o corpo da filha, a estudante universitária Letícia Coelho de Souza, 21, vítima de acidente de trânsito, a artesã Aline Coelho da Silva, de 39 anos, resolveu buscar o auxílio de um advogado especialista na área, para exigir indenização do pastor e empresário Valdir Brasil, acusado de provocar a tragédia. O acidente aconteceu no dia 18 de setembro, em Itaipu, Niterói, e e Letícia morreu após ficar um mês internada, ao não resistir a seis paradas cardíacas, no dia 17 de outubro.



O mesmo acidente vitimou a amiga de Letícia, Thaynara Félix do Nascimento, 21, que seguia junto com ela para a Praia de Itacoatiara, em Niterói, quando a moto Factor YBR, em que estavam, foi atingida pelo FreeMont dirigido pelo pastor. Thaynara, que já teve alta do hospital, teve parte de uma das pernas amputada.

A mãe disse que resolveu entrar na Justiça por não ter recebido nenhum auxílio do pastor. Ela pede reparação moral, material e pensão. “Quando minha filha estava internada, o genro do pastor me procurou e me forneceu alguns pacotes de fraldas e pomadas. Em nenhum momento, esse pastor me procurou. Pelo contrário, soube que ele anda acusando a minha filha em seus cultos. Ele tentou jogar a culpa do acidente em minha filha mesmo tendo várias testemunhas. Se ele tivesse me procurado e pedido perdão, poderia ser diferente”, disse.

Aline conta que, desde a morte da filha, está vivendo a base de remédios. “A Letícia era uma jovem linda e cheia de vida. Muito trabalhadora e com muitos sonhos. Mataram minha filha e a mim”, afirmou.

Aline disse que seu desejo era de que a Justiça fosse mais severa em casos como este. “Quem dirige um carro em alta velocidade assume o risco de matar alguém. Ele tirou a vida da minha filha, que virou um número para estatísticas. Nada vai trazer minha filha de volta, mas de alguma forma eu espero que ele pague pelo que fez com minha família”, afirmou.

A mãe de Thaynara, Valéria Regina do Nascimento, 45, disse que está preocupada com a recuperação da filha e ainda não sabe se acionará a Justiça contra o pastor.

DP ouve testemunhas para apurar as circunstâncias

Pastor - O pastor Valdir Brasil foi procurado por OSG, mas segundo familiares, ele aguarda a conclusão do inquérito e não se pronunciará. Sobre o processo civil movido pela família de Aline, a informação é de que ele ainda não foi comunicado.

Advogado - Procurado, o advogado de Aline não foi encontrado. Sua secretária informou que ele estava fora do país e não sabia a data de seu retorno.

Delegacia – Na 81ª DP (Itaipu), segue em andamento o procedimento que investiga o acidente. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do fato.

Recordando – Letícia e a amiga Thaynara seguiam para a Praia de Itacoatiara, quando a moto em que estavam foi atingida pelo carro dirigido pelo pastor, na Estrada Everton Xavier, em Itaipu, Niterói.

Com o impacto da batida, as duas jovens tiveram uma de suas pernas amputadas na hora. Letícia ficou em coma por 30 dias e não resistiu depois de seguidas paradas cardíacas. Thaynara ficou cinco dias internada e está em casa, fora de perigo.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 10h. As jovens estavam em uma descida, quando o veículo que estava no sentindo contrário invadiu a pista.

Na época em que soube da morte de Letícia, o pastor falou a O SÃO GONÇALO que lamentava a perda, mas que deu todo apoio às famílias.