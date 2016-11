Médico dá orientações sobre prevenção ao câncer de mama

04/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Por Sérgio Soares e Laryssa Moura

O câncer de mama é o mais comum entre mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.



O tumor é relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos.

“Todo câncer é caracterizado por um crescimento rápido e desordenado de células. Quando elas adquirem características anormais, podem causar uma ou mais mutações no material genético da célula”, explica o médico ginecologista Armando Marins. O especialista revela que os principais riscos de uma mulher desenvolver um câncer de mama ao longo da vida são as que nunca amamentaram, que usam bebidas alcoólicas, fumam e tem estresse. “Uma pancada ou traumatismo na região da mama podem também ocasionar a doença”, declarou,

Segundo o médico, os sintomas iniciais são o aparecimento de um nódulo endurecido, abaulamento de uma parte da mama, edema (inchaço) da pele, e eritema (vermelhidão) na pele. Uma ultra-sonografia, mamografia e o auto exame ajudam a diagnosticar a doença.

Em Alcântara, SG, o tatuador Tony Souza, oferece gratuitamente a pigmentação para reconstrução da aréola mamária para mulheres que fizeram a reconstrução da mama. O estúdio fica na Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, sala 905, no Edifício Trade Center.