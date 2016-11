Funcionários do Abrigo Cristo Redentor prometem manifestação

04/11/2016 às 10:50h Enviado por: Samuel Castro

Funcionários estão se organizando para fazer protesto em frente ao Palácio Guanabara este mês Foto: Alex Ramos

Funcionários do Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo, estão programando uma grande mobilização em frente ao Palácio Guanabara. Sem receber, há 11 meses, os repasses financeiros do Governo do Estado pelos cuidados com 57 idosos, a instituição corre o risco de encerrar suas atividades.



De acordo com o presidente do abrigo, Josias Ávila, a dívida já soma mais de R$690 mil. Em constante diálogo com a Fundação Leão XIII, responsável pelo repasse, ele garante que a mesma não informa a previsão dos pagamentos. “Os funcionários me procuraram e pediram autorização para realizar a manifestação. Sugeri que entrassem em contato com a secretária de Assistência Social primeiro para depois procurar o Governo” disse.

Ainda segundo Josias, a situação está insustentável. “Estamos mantendo o abrigo funcionando dentro de todas as normas previstas, mas se não fosse a ajuda da população, seria bem difícil”, afirmou. A assistente social Danielle Santos, que assim como os outros 137 funcionários está sem receber o salário de setembro, explicou que a mobilização busca dar visibilidade ao problema. “Se essa instituição fechar, todos serão prejudicados. Estamos buscando parcerias para conseguir um ônibus para levar os funcionários e idosos até o Palácio Guanabara. O governador precisa nos ouvir”, afirmou.

Almoço - Desde a última segunda-feira, a instituição está servindo almoços diariamente, com toda receita revertida para quitação de débitos. Os pratos são vendidos a R$ 8 e quentinha a R$10. As encomendas devem ser feitas de segunda a sexta até às 11h. Para pedidos e mais informações, os telefones são: 2712-1040 ou 2712-0750.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Fazenda foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição. (Marcela Freitas)