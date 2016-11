Menina tem perna dilacerada após cair em estação do BRT

03/11/2016 às 17:23h Enviado por: Kimberly Mello

Uma criança de seis anos de idade teve a perna dilacerada após perder o equilíbrio e cair de uma plataforma do BRT, na estação do Carmo, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, na tarde de ontem.





Segundo a concessionária, a menina que estava acompanhada da mãe tentou embarcar no veículo, e o motorista deu a partida, sem perceber. Ele já prestou depoimento à Polícia Civil.





Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Getúlio Vargas. O estado de saúde da criança é estável.