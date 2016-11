Orquestra faz concerto no Teatro Municipal de Niterói

03/11/2016 às 14:30h Enviado por: Sergio Soares

A Orquestra Sinfônica Aprendiz (OSA) se apresenta no Teatro Municipal de Niterói, no dia 9 de novembro, quarta-feira, às 19h. O concerto faz parte das comemorações de natal da cidade e conta com participação da Banda Sinfônica Aprendiz, do grupo Regional Aprendiz e da Camerata Barroca Aprendiz.

Formada por 40 jovens instrumentistas do Programa Aprendiz, com idades entre 14 e 24 anos, a OSA conta com grupos de cordas e sopros, violinos, viola, violoncelo, flauta transversa, trombone, trompa, clarineta e fagote. No show, os jovens músicos vão mostrar obras de grandes artistas brasileiros como Tim Maia e Jacob do Bandolim, composições de nomes da atualidade, como Adelle, clássicos de Beethoven e Strauss II, além de temas natalinos.