Governo divulga lista das escolas que terão o Enem adiado

Segundo levantamento da UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), 1.197 escolas estão ocupadas até o momento em todo o Brasil. Os estudantes protestam contra a reforma do Ensino Médio e a PEC 241 ( entenda mais aqui ).





Por conta das ocupações em alguns colégios que são locais de prova, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que mais de 190 mil alunos (dos 8,7 milhões de inscritos para o Enem) terão de fazer a prova em outra data.





De acordo com o MEC (Ministério da Educação), os estudantes não serão prejudicados, pois haverá nova prova em tempo hábil, marcada para 3 e 4 de dezembro de 2016. Os alunos serão avisados por SMS, e-mail e divulgação nos sites e redes sociais do MEC e do Inep.





Confira neste link a lista completa com as 304 escolas que terão o Enem adiado neste link