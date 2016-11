Hungria Hip Hop agita a cidade em evento de carros rebaixados

03/11/2016 às 15:00h Enviado por: Catriel Barros

Por Catriel Barros





Para os apaixonados por carros rebaixados e som automotivo, a edição de aniversário de 5 anos do "Grudados no Asfalto", evento que tem o objetivo de divulgar a cultura de carros rebaixados, acontece em São Gonçalo, nesta sexta (4), a partir das 19 horas, na Arena Radical Gradim.







O evento terá apresentação de DJs, sorteios e brindes, lançamento da BMW "Predador Competition'', do canal do Youtube Ale 7008, e apresentação do Hungria Hip-Hop, cantor de rap de Brasília (DF) conhecido justamente por cantar sobre carros, motos e festas. Além das atrações musicais o evento contará com a presença do piloto Rogerinho, representante carioca do campeonato mundial de Drift.





Para o organizador do evento, a oportunidade de expansão do encontro proporciona a adesão de novos adeptos e apaixonados por carros rebaixados, além de promover a cultura e o lazer em toda a região.





''São Gonçalo tem poucas opções de entretenimento e a galera estava cobrando o show do Hungria e do Ale 7008. Acabamos que organizamos esse evento com ajuda de parceiros para comemorar nossos 5 anos e também proporcionar aos fãs e amigos essas atrações", comemora Alan.





Se quiser conferir corra! O valor do ingresso de primeiro lote é R$ 25, limitado e antecipado. O "Grudados no Asfalto" na Arena Radical Gradim, na Rua Cruzeiro do Sul, s/n, Gradim, próximo à Rodovia Niterói Manilha.





Hungria Hip Hop





A atração principal do evento vem direto de Brasília (DF), Hungria Hip Hop é nome artístico de Gustavo da Hungria Neves, nascido na Cidade Ocidental, em Goiás. Hungria já lançou um álbum em formato mixtape, uma coletânea, um EP e um álbum de estúdio como membro do grupo Son d'Play a qual foi membro até o ano 2013. Atualmente o Hungria está fazendo carreira solo.





Hungria se autointitula de "Playboy do Rap", inspirado em grandes nomes do rap internacional, como Snoop Dogg, Eminem e Lil Jon, o rapper lançou diversas músicas e videoclipes e hoje todos os seus lançamentos ultrapassam a marca de dois milhões de acessos no seu canal no Youtube.





Já são mais de 301 milhões de visualizações juntando todas suas músicas em seu canal. Em março deste ano o rapper lança mais um hit de sucesso, seu novo single, chamado “Dubai“,que em menos de 24 horas atingia a marca de 200 mil visualizações. Em agosto deste ano, lançou "Lembranças", que em apenas um dia chegou a 400 mil visualizações. Sua mais nova música é ''Provavelmente'', que em menos de 24 horas tinhas mais de cem mil visualizações.