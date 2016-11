Esporotricose: micose atinge animais e seres humanos

03/11/2016 às 11:14h Enviado por: Leticia Lopes

Gatos são os animais com casos mais recorrentes Foto: Thinkstock

Causada por um fungo e mais comum em países quentes, a esporotricose é uma micose que pode atingir animais e humanos. Apesar de afetar cães, os gatos são os animais com casos mais recorrentes.









O fungo se aloja no solo, em madeira e até vegetais, geralmente em locais com pouca higiene, e a transmissão se dá através de ferimentos com material contaminado ou de arranhões e mordidas de animais doentes.









Os sintomas mais observados são lesões na pele, geralmente com pus, nas patas, focinho, orelhas e pescoço, que não cicatrizam e evoluem rapidamente. Nas pessoas, os sinais começam com pequenos caroços vermelhos, que podem virar feridas, e aparecem geralmente nos braços, pernas ou rosto.









Para Isabela Guerreiro, farmacêutica responsável da DrogVET - drogaria especializada em medicamentos manipulados de uso veterinário - a melhor solução para evitar que a doença se espalhe é cuidar dos animais doentes, adotando algumas precauções simples, como o uso de luvas e lavagem cuidadosa das mãos ao lidar com as feridas.









Isabela também lembra que é muito importante que animais contaminados fiquem isolados para não comprometer a saúde dos outros bichinhos da casa. "Outro cuidado muito importante: em caso de morte do animal com esporotricose, é essencial que o corpo seja cremado, e não enterrado. Isso porque a micose pode se espalhar pelo solo, espalhando a doença entre outros animais", disse.









Flávia Barreto, veterinária da DrogaVET, conta que atendeu um gato sem evidências de lesões, mas contaminado. "Ele me arranhou, e uma semana depois as lesões surgiram. Suspeitei de esporotricose", disse.









Flávia contatou a Fundação Oswaldo Cruz, mas o tratamento não era mais feito lá. Ela foi encaminhada a um posto de saúde e acompanhada durante dois meses de tratamento com antifúngico oral e tópico. "Hoje só restou a cicatriz", conta.