Moradores espalham faixas para alertar população sobre assaltos

02/11/2016 às 13:39h Enviado por: Leticia Lopes

Na Brasilândia, moradores fizeram faixas, cartazes e pintaram ruas Foto: Alex Ramos





Por Marcela Freitas





No Porto da Pedra, em São Gonçalo, uma réplica do Cristo Redentor abençoa o bairro, mas nem ele dá conta de tantos pedidos dos moradores para livrá-los de assaltos diários no bairro. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados ontem, revelam que, no mês de setembro, São Gonçalo teve um aumento de 93% no número de roubos. Em setembro de 2015, o município registrou 1019 roubos contra 1964 este ano.





O aumento alarmante provoca medo. Vítima de três assaltos seguidos, o vendedor Carlos César Pacheco, 56, agradece por estar vivo. “Fui assaltado três vezes no bairro e, em todos os roubos, perdi as minhas motos. Diante da situação, tenho que agradecer por estar vivo. Aqui está muito perigoso”, afirmou.





Preocupados, moradores do Boa Vista penduraram faixas nas ruas. Na Bahia, o proprietário de lava jato, Luiz Fernando Grillo, 33, disse que, a cada duas horas, uma pessoa passa alertando que foi assaltada. “Eu tive dois carros roubados no lava jato. Com isso, a minha clientela caiu. Essa é minha fonte de renda. Nunca vivemos um momento como este”, reclamou.





Na Brasilândia, a alternativa dos moradores também foi mostrar o quanto está perigoso passar pelo bairro. Nas ruas Professor Oscar Clarck e Estado do Rio de Janeiro, moradores escreveram na pista o alerta, colaram cartazes em postes e estenderam faixas. “Temos que chamar a atenção das autoridades e os cartazes deixam a população mais atenta. Tive meu comércio assaltado, há um mês, com meus clientes e sei como é ruim ficar a mercê da violência”, disse Luciano Pitter do Nascimento, 42.





A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que o município é patrulhado com rondas em viaturas e o 7º BPM (São Gonçalo) teve seu efetivo reforçado com mais 22 PMs no último mês. A nota ressalta, ainda, que o comando da unidade está atento às estatísticas e o policiamento é redimensionado a partir da mancha criminal com o objetivo de coibir ações criminosas.