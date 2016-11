Abrigo ‘abre’ restaurante popular

02/11/2016 às 13:28h Enviado por: Leticia Lopes

Prato tem arroz, feijão, farofa, macarrão, salada e o cliente pode escolher entre dois tipos de carne Foto: Alex Ramos





Por Marcela Freitas





Há 11 meses sem receber os repasses do Governo do Estado pelo cuidado referente a 57 idosos, a direção do Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo, resolveu driblar a crise transformando o salão de festas em “um restaurante popular”. Desde a última segunda-feira, são servidos pratos executivos a R$ 8 e quentinhas a R$10. A ideia, que partiu da gerente de compras Cynthia Magalhães, tem como objetivo levantar fundos para pagar as contas atrasadas.





O almoço, que é patrocinado por colaboradores, será servido, todos os dias, das 11h às 14h, e é servido com arroz, feijão, farofa, macarrão, salada e dois tipos de carne a escolha do cliente. “Estamos sem receber do Estado e temos muitos compromissos a cumprir, que independe do pagamento deles. Diante da crise, não temos mais a esperança da quitação do valor da dívida de forma espontânea. Pensando nisso, resolvemos oferecer o que temos de melhor. Nossas refeições sempre foram muito elogiadas e ampliamos esse serviço, que já era tradicional no almoço mensal”, disse.





A arrecadação servirá para quitar o salário dos funcionários do mês de setembro e pagar a conta de luz, que só é quitada quando há aviso de corte. O “restaurante popular” oferece entrega de quentinhas. As encomendas podem ser feitas, de segunda a sexta-feira, até às 11h. Exceto a última quarta-feira do mês, quando é oferecido o tradicional almoço mensal. Para pedidos e informações, os telefones são: 2712-1040 ou 2712-0750.