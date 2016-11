Cemitérios de SG começam a receber visitantes

01/11/2016 às 15:00h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação / Douglas Macedo Foto: Divulgação / Douglas Macedo Foto: Divulgação / Douglas Macedo

Centenas de pessoas visitaram os quatro cemitérios de São Gonçalo na manhã de hoje, véspera do Dia de Finados. Mas a prefeitura garante que o grande movimento deve ser registrado amanhã, quando cerca de 50 mil pessoas são esperadas nas unidades. Todo um esquema de segurança e atendimento de saúde foi montado.



A secretaria de Administração está com equipes de manutenção em todos os cemitérios. A vigilância sanitária também intensificou os serviços de combate ao mosquito aedes aegypti, uma vez que algumas pessoas insistem em colocar água nos vasos de flores.



Os Cemitérios São Gonçalo, São Miguel, Pacheco e Ipiíba irão funcionar das 8 às 17 horas. Quem tiver dificuldade para localizar o túmulo deve se dirigir à administração local e informar o nome completo e a data do falecimento para que se possa localizar a sepultura. Os visitantes contarão com missas nos Cemitérios de São Gonçalo e de São Miguel às 8, 10 e 16 horas e nos de Ipiíba e Pacheco às 10 horas.



Durante os dias de visitação, a prefeitura montou esquema especial que contará com o apoio da guarda municipal, da Polícia Militar e da secretaria de Saúde, que enviará para cada um dos cemitérios uma equipe de enfermagem com ambulância. Equipes de combate a dengue também estão nos cemitérios orientando a população sobre o perigo da doença e solicitado que os visitantes evitem colocar água nos vasos de flores.