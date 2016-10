Coleta de lixo deve ser regularizada nos próximos 10 dias em São Gonçalo

01/11/2016 às 09:10h Enviado por: Sany Medeiros

Há lixo acumulado em diferentes bairros de São Gonçalo Foto: Leonardo Ferraz





Por Thiago Soares





Considerado serviço público essencial, a coleta de lixo em São Gonçalo permanece irregular. É possível observar, em diversos bairros, montes de detritos acumulados nas ruas. Na última semana, a Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental SA, responsável pelo Aterro Sanitário do Anaia, foi notificada pela prefeitura por interromper as atividades.







Na Rua Alexandre Brunete, no Lindo Parque, uma grande quantidade de lixo está acumulada ao lado do muro do Colégio Municipal Amaral Peixoto. Segundo moradores, a coleta que sempre passou três vezes na semana, está se resumindo a apenas uma vez. “Estamos acostumados com a coleta na segunda, quarta e sexta. Porém, há uns 10 dias, isso não está acontecendo”, disse a aposentada Sueli Francisco, 62 anos. Na Avenida Maricá, altura do Galo Branco, o problema se repete. Com muitos sacos de lixo espalhados pelas ruas, moradores já estão com medo de possíveis doenças. “Esse lixo pode trazer ratos e baratas para as casas. Se continuar assim, poderemos ser infectados”, afirmou Joana Machado, aposentada de 62 anos.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que o Aterro Sanitário ficou fechado, na semana passada, sendo reaberto na sexta-feira. Por conta disso, serão necessários 10 dias para que a empresa Marquise regularize a coleta. Por conta do fechamento do aterro, a Haztec foi multada pela prefeitura em 20% do serviço mensal, cerca de R$200 mil.